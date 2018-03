Striscia la Notizia non molla e dopo le testimonianze di Ceccherini, Rocco Siffredi e Giulia Calcaterra, ieri Valerio Steffelli ha intervistato Samantha De Grenet in merito all’uso di droghe nel reality di Canale 5.

L’ex naufraga ha confermato che le canne giravano anche nella sua edizione ed ha aggiunto che la produzione sapeva tutto e che alcune ragazze hanno avuto non pochi problemi a causa dei comportamenti dei naufraghi.

“Io ho visto droga e alcol quando eravamo reclusi dentro un albergo. Il problema droga e alcol ha creato non pochi problemi ad alcuni naufraghi, ma ha creato grossi problemi a ragazzi della produzione che stavano tutelando la nostra sicurezza. Alcuni naufraghi hanno usato droga, non come dice Ceccherini ‘tutti i naufraghi’. Io non voglio che mio figlio pensi che ho fumato le canne. La produzione è stata la prima ad avere problemi, le ragazze hanno chiamato personaggi sopra di loro, che sono arrivati e hanno detto che era vietato uscire e usare droga. Chi si drogava non accettava assolutamente le regole della produzione”.

Se la cosa fosse stata gestita meglio con Monte non sarebbe scoppiato tutto questo casino.