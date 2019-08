Arianna David ha partecipato a L’Isola dei Famosi per ben due volte: durante la terza stagione nel 2005 e durante la nona nel 2012 e proprio questa settimana, intervistata da Francesco Canino per Spy, ha svelato di esser stata vittima di stalking da parte del suo ex fidanzato e di aver rischiato di morire.

“Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani: mi picchiava anche per strada, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi. E’ arrivato a sequestrarmi in casa e ha tentato di investirmi”.

Arianna ha poi confessato che il suo ex fidanzato ha tentato di farle fare un incidente automobilistico rompendole i tergicristalli della macchina durante una giornata di pioggia e questo sembrerebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dato che poi l’ha denunciato.

Ora ha voltato decisamente pagina ed è felice e per concludere ha ricordato il celebre momento diventato cult della sua prima partecipazione a L’Isola dei Famosi: l’ormai celeberrimo BASTA MARIA GIOVANNA SONO PIENA.

“Gli autori sono stati dei geni ma hanno dimenticato di far vedere l’antefatto. Maria Giovanna si lamentava sempre per tutto e dopo una settimana senza cibo ho dato il peggio di me”.

Quanto amerei vederla al Grande Fratello Vip, magari proprio con Maria Giovanna Elmi.