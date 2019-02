Ad Elena Morali non piace questa edizione de L’Isola dei Famosi e non le piace neanche Soleil Sorge, ormai è appurato. Se settimana scorsa le ha dato della “ridicola che si fa pure i granchi”, ieri sera c’è andata più pesante appellandola come una “serpe poraccia”.

“Vorrei avere la pazienza di Jo Squillo e Marina La Rosa nel non prendere a schiaffi quella poveraccia di Soleil”.

E ancora:

“Povero Jeremias Rodriguez che sembra davvero un bravo ragazzo e si fa abbindolare da sta serpe”.

Sotto accusa anche il reality, descritto come un programma dove ci sono ‘due pesi e due misure’:

“Alvin palesemente contro Brosio perché lo ha zittito nelle scorse puntate. Povero Brosio” ha scritto l’ex pupa bionda “Come sempre due pesi e due misure in questi reality”.

Qualcosa mi dice che Elena Morali non sia rimasta in buoni rapporti con la produzione de L’Isola dei Famosi, programma a cui ha partecipato lo scorso anno.

L’anno scorso durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, Elena Morali se la prese con Giulia Salemi e con sua mamma Fariba.