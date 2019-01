“Se quello del Moi diventa uno sgombero, allora è un problema di ordine pubblico e noi non c’entriamo perché non abbiamo le competenze. Se invece resta un progetto condiviso, allora vedremo come accorciare i tempi”. Così il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, sulla decisione di anticipare a fine anno la liberazione dell’ex Villaggio olimpico di Torino presa in un incontro tra il ministro Salvini e la sindaca Appendino. “Non siamo stati coinvolti, aspetto di capire se è cambiato il progetto” aggiunge il presidente del Piemonte.

Ad anticipare la presa di posizione di Chiamparino, stamattina, è stata l’assessora regionale all’Immigrazione, Monica Cerutti: “Apprendiamo che il progetto è cambiato e vorremmo che la sindaca ce lo spiegasse al tavolo interistituzionale prima del rinnovo del protocollo. Avevamo ascoltato con soddisfazione le dichiarazioni del questore che aveva rassicurato sul fatto che l’omicidio avvenuto in quel contesto non metteva a rischio i piani sull’ex Moi. Adesso invece ci sembra di capire che la contrazione dei tempi di liberazione delle palazzine determinerà una trasformazione del progetto. Questo diventerà uno sgombero per questioni di ordine pubblico e la Regione non ha competenze su questo fronte”.

Ad aggravare la situazione, aggiunge Cerutti, “c’è il fatto che anche il decreto sicurezza sta avendo pesanti ripercussioni sul progetto Moi, tanto che sta mettendo a rischio i percorsi di inclusione ipotizzati in precedenza per molti degli abitanti di quel complesso. Non solo: siamo convinti che il nuovo decreto legge sicurezza porterà a un aumento dell’emarginazione e dei casi come l’ex Moi, e anche per questo stiamo presentando ricorso alla Corte Costituzionale”.