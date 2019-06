Qualche giorno fa Veronica Rubino, voce di quel che sono state le Lollipop, si è duramente scagliata su Facebook contro Baby K accusandola di essere uno “scarto”, una “copia venuta male” ed anche un’artista “non originale”. Questo perché nel video di Playa, fra i vari outfit proposti, ha indossato anche un paio di stivali di Louboutin sfoggiati da Beyoncé al Coachella.

“No ma baby k che indossa diciamo gli stessi stivali di Beyoncé al Coachella mi fa accapponare la pelle..poveri italiani che vogliono abituarsi allo scarto, alla copia venuta male, all’improvvisarsi artisti e alla non originalità… Baby k gli stessi stivali di Beyoncé 😂🤣 povere stylist che messaggio volevano mandare? Povera discografia italiana sta andando alla deriva propone solo spazzatura e a voi giovani piace da morire… Ma acculturatevi un po’ che non fa male.. Acculturatevi di Musica 🎶

Quella vera però 😅”

Non ho ben capito la connessione fra gli stivali usati da Beyoncé e la deriva della discografia italiana, ma Veronica Rubino ha già dimostrato in passato di avere un carattere molto peperino (come quando nel 2015 si scagliò contro i fan che l’avevano accusata di aver stonato), motivo in più per pregare il Dio Auditel di averla in qualche reality / talent, dal Grande Fratello Vip a Ora O Mai Più.

Amerei.





Ecco gli stivali della discordia indossati sia da Beyoncé che da Baby K.