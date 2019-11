Nuovi testimoni sfilano al quarto piano della procura di Milano nell’inchiesta sull’ex Ilva affidata ai pm Stefano Civardi e Mauro Clerici, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, che indagano per aggiotaggio informativo e violazione della legge fallimentare. Da quanto si apprende si tratta di altri dirigenti. Rispetto alla prima accusa, ossia presente false comunicazioni al mercato, i magistrati si concentrano sulle ultime note stampa, anche quella del 15 ottobre con le dichiarazioni dell’attuale amministratore delegato Lucia Morselli. Per la seconda, invece, l’interesse riguarda il ‘contratto quadro d’affitto’ tra l’Ilva in amministrazione straordinaria e le società del gruppo, i rapporti con fornitori e clienti, “con particolare riferimento alla continuità degli ordinativi”. La procura lavora anche sui prezzi delle materie prime praticati “negli acquisti infragruppo” che potrebbero essere stati gonfiati erodendo il patrimonio Ilva. Secondo i commissari straordinari, il gruppo franco-indiano ha “ricevuto un magazzino del valore di 500 milioni di euro”, che avrebbero esaurito senza procedere ad alcun ulteriore acquisto. I pm hanno anche aperto un’inchiesta per violazioni fiscali relativa ad una società che avrebbe operato commercialmente in Italia per il gruppo, tra il 2013 e il 2014, ma avrebbero occultato al fisco per pagare meno tasse in Lussemburgo. Al momento il fascicolo resta un ‘modello 44’, cioè senza indagati.

Fonte