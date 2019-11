Non spegnere gli altoforni di Taranto e continuare l’attuale produzione dell’ex Ilva. E’ l’invito, in sintesi, che arriva dal giudice di Milano Claudio Marangoni chiamato a decidere sul ricorso d’urgenza presentato dai commissari straordinari dell’acciaieria per tentare di bloccare la causa civile del gruppo franco-indiano ArcelorMittal intenzionato a recedere dal contratto d’affitto. In un quadro “di leale collaborazione con l’autorità giudiziaria e per il tempo ritenuto necessario allo sviluppo del contraddittorio tra le parti” arriva l’invito del giudice – non certo un provvedimento – “a non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti, eventualmente differendo lo sviluppo delle operazioni già autonomamente prefigurate per il tempo necessario allo sviluppo del presente procedimento”. In questo senso l’invito è a non ridurre la produzione fino a quando non ci sarà la decisione del giudice.

