“In questa sede, le resistenti non replicheranno alle numerose frasi iperboliche, enfatiche e sarcastiche utilizzate dalle ricorrenti anche per attribuire una dimensione di estrema gravità politico-istituzionale a una controversia che, seppur molto importante, ha natura contrattuale e deve essere risolta un base alle applicabili norme del nostro ordinamento”. E uno dei passaggi della memoria di 57 pagine, in possesso dell’Adnkronos, depositata dai legali di ArcelorMittal al giudice civile di Milano Claudio Marangoni che venerdì 20 dicembre dovrà discutere del ricorso cautelare d’urgenza presentato dall’ex Ilva per scongiurare la fuga della multinazionale dal polo siderurgico. “Non è affatto vero che ArcelorMittal stia cercando un alibi per eludere i propri impegni contrattuali dopo averne compiuto una diversa valutazione per ragioni di convenienza economica”.

