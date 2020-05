Le segreterie nazionali dei sindacati hanno chiesto una convocazione urgente al governo, se pur in video conferenza, con un ordine del giorno preciso: “Conoscere le vere intenzioni di Mittal”. La multinazionale franco indiana ha comunicato nella serata del 14 maggio, senza alcun preavviso secondo gli stessi sindacati, la messa in cassa integrazione di altri mille lavoratori nell’acciaieria ex Ilva di Taranto. A decine già a dormire al momento dell’avviso non hanno appreso della misura e si sono presentati al primo turno della mattina alle portinerie, scoprendo che il loro badge era disattivato.

Con il ricorso alla cassa integrazione per l’emergenza Covid salgono così a 6 mila in totale i dipendenti del siderurgico sotto il regime dell’ammortizzatore sociale (altri 1.500 sono quelli appartenenti all’amministrazione straordinaria) e poco sopra i 2 mila quelli al lavoro. A ciò si aggiunge quanto accade a reparti come Zincatura 2, che dovevano ripartire dal 18 e non lo faranno, e altri come Decapaggio, fermati da ora. Una situazione che preoccupa non poco le organizzazioni sindacali che temono ripercussioni sulle manutenzioni degli impianti, già in marcia sotto il limite tecnico imposto dal prefetto di 8 mila tonnellate di ghisa giornaliere, e sulle emissioni inquinanti. L’azienda aveva già comunicato, infatti, la sospensione dei cantieri per la realizzazione delle opere previste dall’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), mentre le ripetute frenate e ripartenze di alcuni impianti comportano problemi di sicurezza ed emissioni.

“Riteniamo inaccettabili – scrivono Fiom, Fim, Uilm e Usb – e ingiustificate le modalità con cui l’azienda, a seguito di una comunicazione di ripartenza degli stessi impianti di pochi giorni fa, modifichi di fatto quanto precedentemente comunicato. Riteniamo immotivate le scelte della multinazionale ed è del tutto evidente che provi a celarsi dietro una strategia già definita”. Una strategia che addensa oltremodo le nubi attorno alle ciminiere dell’acciaieria al centro di una trattativa complessa tra governo e ArcelorMittal. In marzo le parti avevano trovato l’accordo per stracciare il contratto firmato nel 2018 e concluderne un altro entro il prossimo novembre, con la costituzione di una nuova società e l’ingresso di investimenti statali attraverso Invitalia. In caso contrario, al di là di clausole e condizioni di fatto secretate dal governo, il gruppo franco-indiano potrà abbandonare il complesso ex Ilva (compresi gli altri stabilimenti, a cominciare da Novi Ligure, sparsi per l’Italia), pagando con una sorta di penale di 500 milioni di euro.

Il timore dei sindacati è che la nuova cassa integrazione (rinnovabile a fine mese per l’emergenza Covid) assieme a una serie di frizioni e ritardi nei pagamenti delle fatture con le aziende dell’indotto siano l’anticamera della fuoriuscita della più grande multinazionale della produzione di acciaio al mondo. O solo una carta giocata nella partita col governo ma sulla pelle dei lavoratori, posti sotto il solito ricatto occupazionale.