In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Filippo Nardi ha confessato di aver sofferto di depressione. L’ex gieffino ha parlato dei suoi problemi economici e del rapporto con il figlio Zack, al quale è legatissimo.

“Ero stato catapultato in un mondo che non era il mio, ma la depressione mi è venuta due o tre anni fa e non per astinenza da video, ma perché non potevo pagare l’affitto e mantenere mio figlio. Era frustrazione ma non per il GF.

E’ successo intorno al 2008, quando c’è stato il crollo degli immobili e il lavoro ha iniziato a scarseggiare. Così sono andato a vivere in Romagna per fare i conti con me stesso. Ma quando ho capito che Zack aveva bisogno di me, mi sono trasferito vicino a lui, poco fuori Firenze. Ho venduto le cose più care che avessi. Ho cercato di non fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima di Star Wars, rinunciai a fare la spesa.”