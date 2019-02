L’ex gieffina Patrizia Bonetti è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da tre donne. La ragazza si trovava al cinema insieme all’amica Aida Yespica, ma una volta uscite, tre sconosciute pare abbiano iniziato a picchiare la Bonetti con dei caschi. Quando Patrizia ha provato a fuggire, le donne l’hanno presa per i capelli, strappandole diverse ciocche.

A raccontare la brutta avventura dell’ex gieffina è stato Corona Magazine The King:

“Una serata apparentemente tranquilla finita in tragedia. Patrizia Bonetti si trovava in zona Duomo al cinema Odeon insieme all’amica Aida Yespica. Tutto quanto procedeva normalmente. Finché una volta messo piede fuori dal cinema le due sono state circondate da tre donne non identificate, che le hanno prima lanciato sguardi e poi si sono scagliate violentemente contro la povera Patrizia. – si legge su Corona Magazine The King – Le donne erano armate di caschi e si sono buttate senza pietà contro l’ex-gieffina. L’hanno circondata e le hanno tirato ripetuti colpi con estrema violenza. Patrizia ha cercato di difendersi nonostante la netta minoranza. Mentre l’amica Aida ha provato ad intervenire cercando disperatamente aiuto dai passanti li in zona e chiamando le forze dell’ordine.

Nonostante i ripetuti colpi di casco subiti, Patrizia è riuscita ad alzarsi e difendersi, tentando anche una fuga, ma le tre sono passate a maniere ancora più forti tirandole i capelli e strappandole alcune ciocche, lasciandola praticamente senza capelli su tutta la parte destra del volto.

Successivamente si sono date alla fuga e all’arrivo delle autorità competenti era ormai troppo tardi. Non sono state identificate a causa dell’assenza di telecamere nella zona. Aida disperata si è sfogata cercando di riprenderle ma con scarsi risultati. Patrizia Bonetti è attualmente ricoverata in ospedale in condizioni gravi.“