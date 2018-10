Lo scontro fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip [premi qua per vedere il video] ha animato la puntata e se online molti hanno sostenuto la conduttrice, tanti altri hanno supportato l’ex re dei paparazzi che le ha dato della cornuta in diretta TV.

Fra quest’ultimi, oltre l’ex gieffino Simone Coccia Colaiuta, c’è anche Lidia Vella che – ospite nel programma Non Succederà Più di Giada De Miceli – ha dichiarato:

“Ilary Blasi ha avuto proprio una caduta di stile. L’ho interpretata come una vendetta personale. Sto dalla parte di Fabrizio perché non ho trovato giusto neanche io che gli hanno spento i microfoni, non è giusto. Lui è andato lì, obiettivamente, per scusarsi e basta”.