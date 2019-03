Lidia Vella del Grande Fratello sembrerebbe avere il dente avvelenato con Alessia Marcuzzi e intervistata da Giada Di Miceli durante il programma radiofonico Non Succederà Più, ha attaccato la conduttrice tirando in ballo alcune storie vecchie ed il recente ‘caso Riccardo Fogli’ de L’Isola dei Famosi.

“Isola dei Famosi? Avrebbero dovuto prendere provvedimenti anche nei confronti di Alessia Marcuzzi, secondo me. A mio giudizio anche lei avrebbe dovuto pagare, tra virgolette. Come tutti gli altri anche lei è coinvolta, è innegabile. Lei ha voce in capito, ma come sempre se ne tirerà fuori. Di questo ne sono certa. Ha permesso che un uomo di una certa età venisse umiliato davanti a tutti senza preoccuparsi un minimo della sensibilità di questa persona, e per me è una cosa grave, molto più grave di quello che ho fatto io al GF. E sì, ma il karma esiste, quello che ha fatto a me le è tornato indietro, anche sui social le persone si sono scagliate contro di lei”.