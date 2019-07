“Spaccio cocaina per soldi“: è questo ciò che ha dichiarato Alessio Bruno di Temptation Island, l’ex fidanzato che nel 2017 ha partecipato al programma di Maria De Filippi in coppia con Valeria Bigella.

Il ragazzo è stato fermato nella sua macchina in zona Tiburtina a Roma, dove è stato trovato in possesso di alcune sostanze stupefacenti. Successivamente gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione, trovando una certa quantità di cocaina e ben cinquemila euro in contanti.

Per questo motivo Alessio Bruno è stato condannato con un processo per direttissima a due anni e otto mesi di detenzione e ben quattordicimila euro di sanzione pecuniaria.

Durante il processo, come riportato da FanPage, Alessio avrebbe attribuito la sua attività di spacciatore a problemi economici.

“Alessio Bruno, ora fidanzato della presentatrice e modella Eleonora D’Alessandro ha ammesso davanti nel corso dell’udienza di svolgere l’attività di spacciatore da circa un mese poiché la nuova fidanzata guadagna molto più di lui. Una ragione che l’ha spinto a dedicarsi alla rischiosa ma remunerativa attività extralegale.”