Duro attacco dell’ex di Andrea dal Corso. L’attrice e modella Martina Tognon, ha dichiarato che quando Andrea stava con lei, prendeva in giro i programmi trash.

La ragazza poi se l’è presa con Rai, Mediaset, i reality e i personaggi sfornati da questi programmi.

“Dall’1 al 6 per me i canali non esistono. C’è gente che vive la propria vita basandola sul gossip e sui reality show, cose di cultura, facendo di gente che recita, che litiga in tv e che fa di tutto per l’audience i loro idoli. Non so neanche chi sia questa (Antonella Fiordelisi che piange per Lenticchio nelle storie) perché non ho neanche aperto il post, ma si capisce la base su cui si poggia.. che vergogna. La gente che guarda queste cose deve vergognarsi perché se questi cavolo di programmi e di personaggi esistono è perché la gente li vuole.”