Qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Pivati (che è stata scelta dal tronista Mariano Catanzaro lo scorso anno) ha mandato un messaggio privato ad un noto ristorante siciliano per chiedere se la direzione fosse interessata ad una collaborazione.

Il messaggio (sgrammaticato, sigh) è stato condiviso sui canali social del ristorante con tanto di commento: “Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafu“.

Lungi da me voler difendere Valentina Pivati (che prima di questo ‘scandalo’ neanche conoscevo, non avendo seguito il trono di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne), ma trovo davvero poco carino per il ristorante pubblicare un messaggio privato ricevuto su Instagram. Dopotutto la Pivati non ha chiesto niente di meno, niente di più, dei suoi colleghi influencer. Se il ristorante non riteneva opportuno offrire una cena in cambio di pubblicità poteva tranquillamente risponderle picche.

Ecco il messaggio:

“Buonasera, mi chiamo Valentina Privati e grazie ad un programma televisivo sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare su Instagram, iniziando così un lavoro di influencer. Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me d il mio compagno per una cena. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti. Valentina”.

Che ne pensate?