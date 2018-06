Daniele Pompili è l’ex fidanzato di Floriana Secondi e in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv si è scagliato contro l’ex gieffina, accusandola di essere una finta umile.

“Lei finge di essere umile ma pensa soltanto al lusso. Il nostro rapporto si basava su richieste materiali che io, per amore, accontentavo. Per andare d’accordo con lei io dovevo farle fare la bella vita. Ma una storia d’amore non dovrebbe essere basata sull’interesse. Mi accusava di stare con lei per popolarità e per questo ostacolava le mie apparizioni pubbliche. Ogni volta che Barbara D’Urso ci invitava nelle sue trasmissioni, lei faceva di tutto per andarci da sola e non farmi comparire.”