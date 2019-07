Se un tempo erano le veline di Striscia la Notizia ad intendersene con i calciatori di serie A, da un paio d’anni a questa parte sono le ex partecipanti a Uomini e Donne ad aver trovato una forte intesa con il mondo del calcio.

Dopo Sara Affi Fella che si è fidanzata con il calciatore Vittorio Parigini e la più recente Angela Nasti che ha lasciato la sua scelta per potersi mettere con Kevin Bonifazi, oggi è toccato all’ex corteggiatrice Klaudia Poznanska ad essere beccata insieme all’ennesimo calciatore: il giovanissimo Davide Frattesi, classe 1999. Davide è il centrocampista del Sassuolo nonché volto della Nazionale Italiana Under 20.

Klaudia e Davide sono recentemente apparsi insieme in una storia di Instagram e Deianira Marzano ha subito commentato:

“Meno male che Klaudia ci ha risparmiato la tiritera del calciatore! Klaudia si è sistemata, noi siamo contente per lei e soprattutto siamo felici perché non ce la ritroviamo sul trono a Uomini e Donne. Grazie a Klaudia per avercelo risparmiato!”