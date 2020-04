In Portogallo questa settimana ha debuttato la nuova edizione del Grande Fratello (in modalità CoronaVirus Edition, con tanto di quarantena sotto l’occhio attento delle telecamere) e nel cast c’è anche tale Jessica Nogueira, che nel nostro paese vanta una discreta popolarità grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne fra la schiera di corteggiatrici di Carlo Pietropoli.

Jessica Nogueira ha anche fatto un paio di esterne con il tronista, ma alla fine è stata eliminata dalla trasmissione e chi s’è visto s’è visto, da quel che mi risulta neanche i beveroni drenanti le hanno mai offerto un codice sconto.

Per questo motivo è tornata in Portogallo dove ha sostenuto i provini per il Grande Fratello superandoli tutti. Fra due settimane – passata la quarantena – entrerà ufficialmente nella casa. Riuscirà a farsi notare almeno lì?