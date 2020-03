Il CoronaVirus colpisce indistintamente tutti, vecchi e piccini, comprese le persone dello spettacolo: per questo motivo è necessario il più possibile stare a casa per evitare la diffusione del contagio che ad oggi, in Italia, conta già 1809 morti.

L’ultima persona nota ad aver confessato di aver preso il CoronaVirus è Alessandro Cannataro, ex corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne nonché ex tentatore di Temptation Island della scorsa edizione.

“24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo. Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio. Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa”.

Alessandro Cannataro non è l’unico volto ‘mariano’ ad aver preso il CoronaVirus, prima di lui anche il tronista Leonardo Grego ha fatto ‘coming out’ sui social dichiarando di essere uno dei malati.

Alessandro dal proprio profilo Instagram ha fatto anche un annuncio alle persone che lo hanno incontrato nelle ultime due settimane quando probabilmente aveva già il virus ma era asintomatico.