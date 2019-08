Veronica Ciardi fra il 2009 ed il 2010 è rimasta oltre 100 giorni nella casa del Grande Fratello dove ha fatto cadere ai suoi piedi uomini e donne (ancora tutti ci ricordiamo i baci intensi con Sarah Nile) e qualche anno dopo ha preso parte anche ad un altro reality, decisamente meno fortunato, dal titolo uMan Take Control.

In questi 10 anni di popolarità Veronica Ciardi ha partecipato come ospite a numerosi programmi televisivi e nel 2017 ha confermato il fidanzamento (e la successiva rottura) con il calciatore della serie A Federico Bernardeschi. Solo qualche giorno fa il settimanale DiPiù ha annunciato il loro ritorno di fiamma ed è notizia di oggi della nascita del loro primo figlio.

Ad annunciare il lieto evento è stato Gabriele Parpiglia che ha sottolineato come il piccolo non sia nato oggi, ma da ben “qualche mese”.

“La bella notizia è che Federico Bernardeschi, calciatore della Juve e della Nazionale nonché persona strepitosa, qualche mese fa in gran segreto – con grande rispetto per una privacy voluta con forza – è diventato papà per la felicità della sua compagna Veronica”.