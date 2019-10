Sylvie Lubamba negli anni 2000 è stata una vera icona trash fra i programmi di Chiambretti, gli scandali ed ovviamente il reality La Talpa, che l’ha vista protagonista. Purtroppo per lei il successo e gli eccessi l’hanno spinta a commettere attività criminali che l’ha portata dritta in carcere dove è rimasta per svariati anni, colpevole di aver rubato soldi da carte di credito.

Lo scorso anno però è uscita ed il suo nome è stato dato fra i papabili come concorrente del Grande Fratello Vip, ma alla fine – come la storia ci ha insegnato – di lei al GF Vip non c’è stata traccia.

Ad un anno di distanza le cose non sembrerebbero essere migliorate, tanto che Lubamba ha dichiarato di aver chiesto il reddito di cittadinanza e la casa popolare.

“Attendo risposta, sono in graduatoria per la casa popolare e sto anche cercando un lavoro normale, sento spesso che la gente fa fatica ad arrivare a fine mese, io invece faccio fatica ad arrivare alla terza settimana, ma non mi lamento, voglio dirlo solo per far capire alla gente comune che anch’io ho le stesse difficoltà loro, che anch’io sono una del popolo come loro, nonostante la mia popolarità.

Ringraziando il cielo mia madre mi aiuta e mi nutro quotidianamente dell’affetto di amici, famiglia e nipoti che mi amano. Le persone pensano che noi così detti vip ce la passiamo bene e viviamo da nababbi, invece non è affatto così, io non lavoro da anni con continuità, l’ultimo contratto l’ho firmato più di 10 anni fa, nel 2008 per il programma Markette condotto da Piero Chiambretti il mio mentore, in cui facevo parte del cast”.

Insomma, diamo il reddito di cittadinanza a chi davvero ne ha bisogno e buttiamo Sylvie in qualche reality show.