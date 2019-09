(di Elvira Terranova) – “Il Presidente Musumeci ha probabilmente la memoria corta (ricordiamo infatti che era deputato nella scorsa legislatura). La pulizia del bilancio prevista dalla legge nazionale é stata fatta nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Nel 2015 sono stati cancellati 6 miliardi di residui attivi e 4 di residui passivi”. Così, l’ex assessore al Bilancio della Sicilia, l’economista Alessandro Baccei, replica a distanza al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che oggi in conferenza stampa ha duramente attaccato il governo Crocetta. “La differenza pari a 2 miliardi è stata spalmata in 30 anni, tutto come prevede la legge – dice Baccei in una intervista all’Adnkronos- Si lavorò con le informazioni disponibili, considerando che molti dati di 30 o 40 anni prima non erano neanche nei sistemi informativi ma in archivi cartacei”.

