“Io sono Carlo”

– “Just call me Carlo”. Lo ha detto Ancelotti al telefono a Mark, uno storico tifoso dell’Everton, un poliziotto già affetto da una patologia motoria e ora costretto a casa per il coronavirus, per una chiacchierata in amicizia. Una divertente iniziativa che è sfociata anche in vecchi simpatici ricordi di partite del passato del club di Liverpool.

Lo ha raccontato lo stesso Ancelotti su Twitter, postando anche il video della telefonata. Il manager italiano ha chiamato a casa di Mark, un tifoso che oggi ha 50 anni e che segue l’Everton da una vita: “Come stai? Sono Carlo!”. La chiamata è cominciata così, con l’interlocutore stupito: “Chi?”, si è chiesto incredulo Mark. “L’allenatore dell’Everton – ha risposto Carlo – so che sei un nostro grande tifoso, non è così?”. E Mark: “In realtà mister sono anche un suo grande fan. Lei è un uomo eccezionale”. Non capita tutti i giorni di rispondere ad Ancelotti. Ne è seguita una conversazione piacevole, senza barriere: “Non mi chiamare mister, io sono Carlo, un normalissimo allenatore di calcio. Mi raccomando, stai a casa e prenditi cura della tua famiglia. Insieme usciremo da questo momento”. Mark, che di partite ne ha viste, non vede l’ora di tornare allo stadio: “Ti siamo vicini, questo deve essere chiaro – gli ha ricordato Ancelotti – per ogni cosa di cui avrai bisogno, chiedi pure al club”.

I ricordi di Mark

Spazio ai ricordi poi: “So che eri allo stadio nella finale del 1985”, gli ha detto Ancelotti: “Sì, ero a Rotterdam – ha risposto Mark facendo riferimento alla finale di Coppa delle Coppe, primo trofeo europeo nella storia dell’Everton – ma a essere sincero ero così ubriaco che non posso ricordare tanto di quel giorno”, ha scherzato. Era presente anche alla finale di FA Cup nel 1995: “Ma la miglior partita che abbia mai visto a Goodison Park è stata la vittoria sul Bayern Monanco nella semifinale del 1985. Sotto 1-0 a fine primo tempo, abbiamo rimontato fino al 3-1. Incredibile”. La speranza è quella di tornare quanto prima allo stadio per rivivere certe emozioni: “Ho famiglia e amici in Italia – gli ha detto Ancelotti – è lì la situazione è peggiore, è terribile”. Infine il ringraziamento di Mark: “Questa telefonata mi darà la forza per andare avanti mister”.