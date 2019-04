Arriva anche in Italia il Record Store Day il 13 aprile 2019: ecco le più importanti iniziative per l’evento dedicato agli appassionati del vinile.

Il Record Store Day arriva in Italia. Dal 2007 il terzo sabato di aprile è dedicato a livello internazionale alla celebrazione dei negozi di dischi e di musica indipendenti, con tantissimi eventi speciali in tutto il mondo.

Tra incontri straordinari con i fan, e ristampe preziose, sono tantissimi gli eventi che si tengono in questo giorno destinato a ricordare quanto sia bello acquistare la musica, specialmente nel formato più apprezzato dagli appassionati: il vinile.

Record Store Day: tutte le ristampe speciali

Tra le tantissime ristampe che il 13 aprile 2019 le case discografiche lanceranno sul mercato, ne ricordiamo alcune molto intriganti. La Sony infatti, in occasione del 50° anniversario di Woodstock, ripubblicherà due dischi con le registrazioni live di Janis Joplin e Sly & The Family Stone.

Anche Elvis Presley sarà protagonista del Record Store Day, con una performance inedita di un’esibizione a Las Vegas del 23 agosto 1969. Jeff Buckley verrà invece omaggiato con una ristampa del suo unico album Grace, al cui interno appariranno sette canzoni inedite provenienti dalla sua prima session in studio a New York.

Ma non mancherà un’edizione speciale anche di Blood on the Tracks di Bob Dylan, o un doppio live di Billy Joel al Carnegie Hall, per la prima volta stampato in vinile.

Uno dei 45 giri più preziosi è però quello del brano Holy Man, scritto e registrato, ma solo in parte, da Dennis Wilson dei Beach Boys. Dopo la sua scomparsa, il nastro finì nelle mani di Taylor Hawkins, che ne registrò alcune parti vocali. Infine, il tutto è passato di recente negli studi dei Queen Brian May e Roger Taylor, che ne hanno registrato chitarra e batteria.

Dopo questa lunga trafila, il brano è pronto a vedere la luce, con un lato B speciale, in cui è presente solo la versione strumentale originale di Wilson.

Di seguito Holy Man nella versione di Taylor Hawkins:

Record Store Day 2019: gli eventi

Tanti, tantissimi gli eventi in tutta Italia per il Record Store Day. A Bologna si terrà la Best Art Vinyl Italia, una mostra dedicata a 50 copertine di famosi album italiani del 2018.

A Milano da seaseRPM ci sarà un talk sulla musica elettronica, con protagonisti il giornalista e dj Tommaso Toma e I-Robots. Ma sono tanti gli eventi che prenderanno vita nella città meneghina, tra cui un mercatino di dischi di vinile dal Ral8022 Vinyl Culture.

Al Pinto Multimedia di Brescia ci sarà un meet and greet con Omar Pedrini e i Timoria, mentre al Rock and Folk di Torino ci sarà Oscar, cantante degli Statuto. A Napoli, da Fonoteca, ci saranno live a sorpresa di musicisti che frequentano spesso il negozio, come gli Almamegretta. Ma tanti eventi anche a Roma, Foligno, Rimini, Molfetta, Taranto, Firenze, Genova e in tante altre città. Non c’è che l’imbarazzo della scelta!

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/dischi-in-vinile-archivio-shopping-945396/

