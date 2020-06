Dopo Lea Michele, un altro pupillo di Ryan Murphy è stato accusato di razzismo. Ieri sera Evan Peters ha ritwittato un post in cui un utente si dice felice dell’arresto di un manifestante di una delle varie proteste nate dopo l’omicidio di George Floyd.

Evan Peters is being called out for retweeting a video praising the police for arresting a protester/looter. pic.twitter.com/r682XxoTaZ — Pop Crave (@PopCrave) June 2, 2020

Come prevedibile sui social è scoppiata una gigantesca polemica ed Evan Peters è stato attaccato da migliaia di persone. L’attore di Pose appena si è reso conto di quello che stava accadendo si è scusato ed ha spiegato di aver ritwittato per sbaglio il video incriminato.

“Ho eliminato quel video, l’ho inconsapevolmente ritwittato. Mi spiace che sia finito nel mio newsfeed. Mi scuso sinceramente se qualcuno è stato offeso. La verità è che io supporto il Black Lives Matter con tutto il cuore”.

I don’t condone the guy watching the news at all in the video which I have deleted. I unknowingly retweeted it. I’m deeply upset it got on my newsfeed. I sincerely apologize if anyone was offended. I support black lives matter wholeheartedly. — Evan Peters (@Evan_Peters) June 2, 2020

Nonostante tutto molti fan continuano a non credere ad Evan Peters.

Non so se credere ad evan peters, non so se si sia genuinamente sbagliato, mi è difficile credere che qualcuno che ha recitato in uno show come pose supporti la violenza della polizia, ma allo stesso tempo ha comunque retwittato quel che ha retwittato — BLM (@prosciuttoxcx) June 2, 2020

non capisco come abbia fatto evan peters a rt per sbaglio se per rt devi digitare due tasti 🤔 — ً (@liquortzuyu) June 2, 2020

Io voglio credere ad Evan e mi pare inutile fare la caccia alle streghe in questo momento. Rischiamo di crocifiggere dei veri alleati del movimento, ignorando invece il vero nemico.