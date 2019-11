Eva Robin’s sarà una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip che partirà a gennaio su Canale 5 e qualche giorno fa, ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo, ha fatto coming out dichiarando di amare una donna.

«Mi sto per sposare! Sono lì lì per sposarmi. Sto per farlo con una donna molto conosciuta. Con chi? Non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà. Non ti dico chi è, il nome meglio di no, a Bologna è abbastanza conosciuta, vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte».