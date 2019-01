La scorsa settimana a Domenica Live Barbara d’Urso ha annunciato che Eva Henger è stata querelata da Francesco Monte.

La Santa di Cologno ha anche detto che in qualche modo potrebbe essere coinvolta in questa brutta storia.

Adesso però Eva Henger svela di voler denunciare a sua volta Francesco e aggiunge che la Polizia dell’Honduras potrebbe indagare sull’ex tronista, naufrago, gieffino.

“È una denuncia per diffamazione fatta prima che Striscia la notizia lo inchiodasse con l’analisi dei video e nella denuncia ha fatto un riferimento alla produzione che lo difendeva. Era sicuro che non sarebbe uscita mai la verità.

Denuncia la mia partecipazione a Domenica live, ma non denuncia invece la mia partecipazione ad altri programmi Mediaset. Ero già stata a Verissimo e nello stesso studio dell’Isola dove avevo raccontato di nuovo la cosa. Per non parlare di Striscia . La diffamazione secondo loro c’è stata solo ed esclusivamente a Domenica live! Ma io lì sono andata solo per difendermi e lo ribadisco: mi avevano insultata in tutti i modi dandomi della bugiarda, e difendermi mi pareva il minimo.

Sono sicurissima che io verrò assolta. Ho dovuto rendere pubblico quanto accadeva solo perché stavo rispettando un contratto. Contratto nel quale era scritto che ‘tutti i concorrenti sono obbligati a riferire irregolarità all’interno del programma.

Ho intenzione di presentare una denuncia. Per i reati commessi in Honduras non esiste la prescrizione e io a causa dei comportamenti di Monte ho affrontato dei rischi. Su Francesco potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras e la Polizia internazionale”.