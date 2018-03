Oltre ad aver detto di aspettarsi delle scuse da parte di Alessia Marcuzzi e dalla produzione de L’Isola, Eva Henger dalle pagine di Nuovo Tv spiega perché non è più stata invitata a Domenica Live.

L’ex naufraga ha rivelato che a causa del periodo elettorale Santa Barbara da Cologno Monzese avrebbe preferito affrontare altre tematiche nel suo santuario domenicale.

“Sono d’accordo di non parlarne più, anch’io sono stanca del canna-gate, ma mi aspettavo almeno le scuse. Se non da Monte, che non lo farà mai, almeno dalla produzione e dalla conduttrice. Non dico in diretta, ma a telecamere spente. E invece.. ancora niente! […]Ho un contratto con l’Isola, sono sempre nel cast del programma. C’è stato invece, un blocco su Domenica Live: mi è stato detto che, visto il periodo elettorale, non volevano si parlasse del canna-gate. Ma non si è capito bene il vero motivo della decisione. Hanno bloccato tutti gli inviti, forse il tema dava fastidio. Vedremo ora cosa succederà.”