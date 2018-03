Nuova puntata di ‘Eva Henger che spiffera cose’.

“Lui dice che con Magnolia si trova bene, però per una settimana abbiamo subito le sue lamentele riguardo l’altro reality che ha fatto, Pechino Express. Amaurys continuava a dire che da quella trasmissione hanno fatto uscire sua moglie come una tiranna e lui come una persona debole, che non riusciva a reagire con la moglie. Si lamentava continuamente. Diceva che in realtà aveva vinto lui e la moglie, che avevano superato un ostacolo in un risaio e che quando sono arrivati al traguardo altri concorrenti erano già lì, perché dice che la produzione ha dato loro una mano”.