Eva Henger: a mali estremi, estremi rimedi.

Sicura di dire la verità, Eva Henger ha dichiarato ad Alfonso Signorini che se Francesco Monte dovesse querelarla per diffamazione, lei chiederà al Tribunale di fare il test del capello.

“La denuncia, se me la fa, deve essere allegata a degli analisi che dimostrano che non si è mai drogato; non può arrivare fra tre mesi con il capello rasato…”