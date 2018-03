Eva Henger sull’Isola dei Famosi è durata quanto un gatto in tangenziale ma è lei la vera protagonista di questo reality.

Archiviata (per il momento) la parentesi droga, la Henger è finita nuovamente nel mirino per aver etichettato l’esternazione di Craig Warwick in merito all’omofobia di Franco Terlizzi come una “bugia”.

Faccio un passo indietro: la scorsa domenica, prima che Craig si scagliasse contro Eva nel droga-gate rivelando di non aver visto, sentito o detto nulla, confessò a Barbara d’Urso di essere stato vittima di omofobia da parte di Francone.

Eva in quell’occasione prese le sue parti dicendo:

“Perché non mi hai detto nulla? Avrei fatto un macello!”

Ieri però, a distanza di una settimana da quando Craig ha dichiarato che non ha mai sentito o visto Francesco Monte fumare erba, Eva, interpellata dalla Marcuzzi, ha raccontato un retroscena di Franco che lo scagionerebbe da ogni accusa.

Retroscena che a Domenica Live si era dimenticata e che puntualmente ha tirato fuori dopo che Craig le ha voltato le spalle.

IO LA AMO.

Chiamatela al Grande Fratello Vip.