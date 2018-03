Isola dei Famosi: se durante lo show di Alessia Marcuzzi (premi qua per vedere il video integrale), Eva Henger si è limitata ad ascoltare seduta, una volta tornata nei camerini ha deciso di sfogarsi su Instagram.

A ferire l’ex pornostar è stata una frase che la Marcuzzi avrebbe detto alludendo proprio al suo passato lavorativo (così almeno ho capito io, mezzo web ed anche la stessa Henger).

La frase incriminata della Marcuzzi è stata: “Eva non fare per favore discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista né con te né con tua figlia”.

Siamo stati prevenuti noi nel percepire l’allusione alla carriera passata o abbiamo frainteso? Solo Alessia potrà chiarire questa questione.