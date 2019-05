Eva Henger non crede a Pamela Prati e dopo averlo detto a Live Non è la d’Urso lo ha ribadito anche su Instagram, commentando gli aggiornamenti delle sue dichiarazioni sotto un post del blog IsaeChia.it.

Solo qualche giorno fa nel salotto di Barbara d’Urso aveva rivelato un retroscena fra Pamela Prati ed Eliana Michelazzo avvenuto proprio nel backstage di Live: “Pamela voleva chiudere Eliana nel camerino per farla evitare di parlare ulteriormente“.

Ed ora, alla luce di quanto detto da Pamela Prati a Verissimo, è tornata ad attaccarla:

“Penso che se la Michelazzo non avesse parlato da Barbara questa qua avrebbe continuato a raccontarci che Caltagirone esiste e sta per sposarsi. Troppo tardi, doveva parlare per prima”.