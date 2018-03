Sul nuovo numero di DiPiù Eva Henger ha criticato il comportamento di Alessia Marcuzzi e la sua gestione del canna gate.

Questa intervista è stata fatta qualche giorno prima della sfuriata di lunedì sera della Marcuzzi, che sono certo non sarà felicissima dopo che la leggerà queste dichiarazioni.

“Chi mi ha ferito è Alessia Marcuzzi. Sicuramente si è trovata in mezzo ad una situazione non facile da gestire, una situazione che non avrebbe voluto, ma non può dire certe cose. Fra le tantissime cose che ha detto in diretta, una mi ha ferito moltissimo. Ha detto che in fondo, al pubblico a casa non interessa la marijuana… che alla gente interessa il reality. Insomma, ha sminuito tutto, come se il pubblico non avesse la sensibilità e la preoccupazione per certe cose. Certo, fumare marijuana per uso personale in Italia non è reato penale, ma al di là del codice penale o civile io vorrei gridare al mondo intero che fumare questa roba non è una cosa di poco conto come si potrebbe evincere da certe dichiarazioni e che non è assolutamente un problema di poco interesse. Fumando marijuana oltre a fare del male al tuo corpo entri in contatto anche con gli spacciatori. […] Voglio aggiungere che ho sollevato quel polverone perché non voglio fare la moralista, la bacchettona, ma la droga è una cosa brutta e va detto.”