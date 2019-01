Eva Henger questa mattina è rimasta nella Procura di Roma ben tre ore, interrogata dai poliziotti che le hanno chiesto spiegazioni in merito alla denuncia per diffamazione ricevuta da Francesco Monte.

L’accusa è sempre quella del canna gate, con Monte che continua a negare di essersi fumato una canna e la Henger a gamba tesa che continua a sostenere che il signorino ha portato la troca nel programma. La verità a questo punto la scopriremo solo fra mesi al termine del processo che darà ragione ad uno di loro.

L’interrogatorio di Eva Henger, stando a quanto emerso a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, sarebbe durato tre ore perché la showgirl avrebbe portato molti documenti con sé, documenti che fino ad oggi non poteva divulgare in quanto ancora sotto contratto con Magnolia (la società di produzione de L’Isola dei Famosi).

Eva Henger, intervistata da Barbara d’Urso a Domenica Live, ha fatto sapere di essere pronta difendere la versione dei fatti raccontata fino a oggi e così sembrerebbe aver fatto.

“Mi hanno chiamato al telefono e in settimana andrò giù a Roma proprio per dire la mia verità. In Procura. Andrò a fare una dichiarazione a riguardo alla polizia. Siamo ancora agli inizi. Tutto quello che in questo anno abbiamo visto in televisione dà ragione a me. Ci sono inoltre tantissime cose che non abbiamo visto, perché non ho potuto rendere pubbliche tantissime prove che ho consegnato alla polizia. A questo punto non ho più un contratto con Magnolia quindi posso difendermi”.