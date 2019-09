Eva Henger qualche ora fa ha condiviso su Instagram un video pubblicato poco prima dalla figlia, in cui si vede Lucas Peracchi esclamare ‘pu**ana Eva’.

Un’affermazione che ha ferito Eva Henger e che tramite Instagram ha sbottato sia contro Lucas Peracchi, sia contro sua figlia Mercedesz Henger che non sente più da tempo. Secondo quanto dichiarato da Eva, infatti, Mercedesz sarebbe succube di Lucas, avrebbe paura a parlargli e sarebbero scattate durante loro litigate anche ‘minacce e violenze’.

“Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram. Non l’ho mai fatto soprattutto per le cose private ma adesso non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti privati e pubblici di questa persona. Come avete sentito fa quella battuta sfortunata: ‘Pu**ana Eva‘, voi potete dire che va be’ è un modo di dire, è una battuta, ma non si dice quando si chiama la mamma della tua compagna Eva. La cosa mi avrebbe lasciata anche indifferente perché mi ha fatto e detto anche di peggio, se parlassi Lucas Peracchi non dovrebbe più uscire di casa. La cosa che mi ha colpito di più ed ha fatto più tristezza è che questo video è stato girato proprio da Mercedesz. Dico: tu conosci bene il nome di tua madre, no? Ecco i video posso essere fermati e si può dire.. No, qui non si può dire niente, altrimenti diventano litigate, minacce, violenza… Però gli si può dire: “Amore, potresti non dire questa definizione visto che la mia mamma si chiama Eva. Rifacciamo il video per favore con la cintura già allacciata?!’. Mercedesz avrebbe dovuto fare questo, ma non la riconosco più. Tanto vale che non la sento più. Io non ho mai fatto niente a loro e Lucas l’ho difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi fa pace bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente. Mi pare che questo capro espiatorio adesso sono io. Anche perché i messaggi che mando a Mercedesz su WhatsApp non arrivano più, non posso comunicare con lei, non la sento, le è stato vietato in qualche modo di parlare con me. E’ da due mesi che vengo insultata pesantemente da questa persona”.