Dopo Belen Rodriguez, anche Eva Henger ha attaccato l’intervento di Fabrizio Corona a L’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ieri sera si è sfogata sui social e ha preso le parti di Riccardo Fogli.

Eva in pieno mood…



“Sono io il bastar*o, che ha messo in giro la notizia. Devi imparare che anche se hai 75 anni, se accetti di partecipare a un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato. Se tua moglie ti ha tradito per 4 anni, devi imparare ad accettarlo. Prima del duello ti ricordo che io dentro il mio iPad ho le prove del tradimento di tua moglie con il mio amico. Non per un anno, non per due, ma per quattro anni. Ti dirò di più, io li ho frequentati insieme. Siamo andati a tante feste insieme, siamo stati a tante cene insieme. Noi che ci avviamo all’età anziana e stiamo con donne giovani, dobbiamo accettarlo. Forse ci sono degli accordi, ma quando le cose diventano pubbliche è meglio dire ‘ok, ci sta’. Alla fine siamo tutti un po’ cornuti Riccardo”.