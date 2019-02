Con l’arrivo della querela ad Eva Henger da parte di Francesco Monte si è riacceso il canna gate de L’Isola dei Famosi dello scorso anno e – intervistata dal settimanale Nuovo – la Henger, dopo aver bacchettato Monte, ha tirato una frecciatina anche ad Alessia Marcuzzi.

“Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte. Alessia la deve smettere di farmi passare come la matrigna cattiva perché Francesco non è un bambino e non devono esistere questi messaggi subliminali per denigrarmi e offendermi come donna e come madre. Il contratto diceva che ero obbligata a fare presente qualsiasi irregolarità che avveniva nella trasmissione. E a distanza di un anno la Marcuzzi in conferenza stampa ha ripetuto che lei da mamma non l’avrebbe fatto. Vale a dire che, da madre, non avrebbe rispettato il contratto? Avrei dovuto firmarlo, ma non rispettarlo?”

Eva si è infatti sentita offesa nel sentire Alessia dire che lei da “mamma” non avrebbe mai smascherato Francesco che, dal canto suo, continua a dichiararsi innocente. Almeno fino a prova contraria, perché Eva ha già minacciato di contro-denunciarlo ricordando che in Honduras i reati non cadono in prescrizione.

“Ho sempre detto che non l’avrei denunciato. Mi riservavo di bacchettarlo per fargli capire la gravità di ciò che aveva commesso, mettendo in pericolo tutti noi. Però non volevo che finisse in tribunale. Tutti e due avevamo firmato un contratto con precise regole e bisognava rispettarle. Se sono stata denunciata per aver detto la verità lo farò anche io. Posso denunciarlo in qualsiasi momento perché in Honduras i reati non vanno in prescrizione, come invece accade in Italia. Francesco è stato presuntuoso perché quando ha acceso la prima canna pensava che nessuno degli altri concorrenti lo avrebbe detto: si sentiva protetto”

Altro che Isola dei Famosi 2019, è QUESTO il trash che ci meritiamo.

Voglio uno speciale su Monte e la Henger ad Un Giorno In Pretura.