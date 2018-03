Offerte in primo piano >> eBay <<

La notte porta consigli e dopo il duro attacco di ieri sera su Instagram Stories, Eva Henger è tornata a polemizzare su Alessia Marcuzzi rispondendo ad alcuni commenti dei suoi follower.

Eva, forte della sua verità, si sarebbe posta delle domande logiche: come mai – se di canna gate volevano parlare – a Giucas Casella non è stato chiesto niente? Cosa c’entrava sua figlia Mercedesz in tutta questa storia?

Sento nell’aria già odore di una quindicina di tapiri.