Eva Henger a Domenica Live ha lanciato una bomba contro Francesco Monte, cercando di farlo squalificare dal gioco: “Ha bestemmiato, me lo hanno scritto un milione di persone su Instagram. Vediamo se lo fanno vedere o anche questa volta non ci sono le prove“.

L’affaire bestemmia è però caduto nel vuoto – probabilmente perché Barbara d’Urso non ha sentito – ed Eva Henger ha poi specificato di non aver ricevuto nessuna querela da Monte.

“Non ho mai ricevuto avvisi giudiziari, notifiche o simili. Ho una residenza a Roma e ritiro la posta tutte le settimane. Se ci sarà un processo quello che rischia di più è Francesco, che si gioca vita privata e carriera. Io potevo denunciarlo in Honduras, dove ci sono leggi severissime a riguardo, ma non l’ho fatto perché non era mio interesse farlo.”.