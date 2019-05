Eliana Michelazzo potrebbe essere passata da essere un’agente delle star ad essere una star alla ricerca di un agente: questa è l’ultima indiscrezione che circola fra i corridoi Mediaset dove sta andando in scena la soap opera Pratiful, fra Verissimo e Live Non è la d’Urso.

Secondo quanto mi è stato riportato, infatti, Eliana Michelazzo – archiviata la Aicos Management di cui risulta offline anche il sito internet – avrebbe trovato conforto nell’agenzia di Massimiliano Caroletti, la Barnum Agency.

Massimiliano Caroletti, per i pochi che non lo sapessero, è il marito di Eva Henger, la stessa che nelle ultime ore ha duramente attaccato Pamela Prati su Instagram ed anche la stessa che riceve da una settimana a questa parte ‘cuori’ da parte di Eliana Michelazzo.

Tramite il proprio profilo Instagram, Eva Henger ha commentato nelle stories l’intervista di Pamela Prati a Verissimo e ha detto di non crederle (come riportato da Novella 2000):

“Io avrei potuto credere a Pamela Prati, sperando che dicesse delle verità. Invece no, ha detto solo balle. Mi sembra che Pamela Prati abbia copiato la storia della Michelazzo. A un certo punto dice che alla Michelazzo non dovremmo crederle, ma perché io dovrei credere a lei e non a Eliana? A me sembrava una primadonna gelosa di un’altra donna che le stava rubando la scena e che in qualche modo sta screditando per poter rimanere da sola di nuovo sul palcoscenico. Che Pamela Prati abbia detto bugie è chiaro nel momento in cui ha negato di avere debiti. Ormai tutta l’Italia sa che ha dei problemi economici e non dovrebbe vergognarsi.”

“La cosa strana, poi, è stata quella di attaccare solo la Michelazzo e non dire niente riguardo donna Pamela. Ormai abbiamo capito tutti che dietro questi profili falsi c’è dietro donna Pamela. Perciò perché Pamela Prati se la prende tanto con la Michelazzo che l’unica colpa che ha è che a un certo punto ha deciso di dire la verità dopo tante bugie? Io a Pamela Prati avrei potuto credere se avesse parlato per prima, perché io penso che chi parla per primo vince. Parlare dopo la Michelazzo mi fa pensare che se lei non avesse parlato, noi ancora eravamo qui a sentire Pamela Prati che dice che Mark Caltagirone esiste e che sta per sposarsi”