Eva Henger ieri è stata chiamata da Santa Barbara da Cologno Monzese a presenziare nel parterre degli opinionisti per commentare la nuova stagione del Grande Fratello Vip.

L’ex naufraga ha svelato di non essere mai stata denunciata da Francesco Monte in merito al canna-gate de L’Isola dei Famosi (fra l’ironia della d’Urso “Dai, Eva! Non mentire!“) ed ha riportato un pensiero di Enrico Silvestrin che ha fatto suo e condivide.

“Enrico Silvestrin è molto simpatico e molto diretto, ha detto una cosa che hanno pensato tutti, ovvero: ‘Levi la storiella che sta creando di nuovo e non rimane niente’”.

L’allusione ovviamente è per la ‘storiella’ nata fra Francesco Monte e Giulia Salemi, dopo quella creata in Honduras con Paola Di Benedetto.

Francesco Monte per far parlare di sé partecipa ai reality show per “creare storielle”? Enrico Silvestrin (ed Eva Henger) hanno ragione?