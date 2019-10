Sono mesi che circolano rumor sul bel rapporto che hanno Gabriel Garko e Gabriele Rossi. L’attore de Il Bello delle Donne ieri a Domenica In ha svelato che Rossi è un amico speciale, ma ha anche aggiunto che per adesso non ha intenzione di dire di più sul loro legame.

Stamani a Storie Italiane Eleonora Daniele ha chiesto ad Eva Grimaldi qualche informazione su Gabriel Garko e Gabriele Rossi. La concorrente di Tale e Quale Show ha usato le parole del suo ex ed ha parlato di “amicizia speciale”. Eva ha sottolineato che Gabriel non vuole parlare del suo privato e che lei non potrebbe mai tradire la sua fiducia.

“Gabriel Garko ha trovato un amico speciale. Tutti nella vita abbiamo un amico speciale. Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Lui è come un fratello, non potrei mai tradirlo. Non potrei tradire la nostra amicizia. In questo periodo lo vedo felicissimo. Felice e bello come il sole.”

La reazione di Eva ad un servizio su Gabriel Garko e Gabriele Rossi a Live Non è la d’Urso.