È rottura totale nel governo tra Cinque Stelle e Lega sull’eutanasia, sul suicidio assistito, sul diritto di morire come chiedeva Dj Fabo e per il quale Marco Cappato rischia fino a 12 anni di carcere. Come chiedono ogni anno più di 600 persone che si rivolgono alle associazioni svizzere dove il suicidio assistito e la dolce morte sono legali.

Non essendo riusciti a presentare un disegno comune sul tema, nonostante avessero calendarizzato la discussione alla Camera per il 24 giugno, l’hanno prima rinviata a fine luglio e ora hanno apparentemente proprio rinunciato visto che il tema non è neppure nel calendario di settembre.

Il 27 settembre è il termine ultimo concesso dalla Corte costituzionale al parlamento per dare una legge al paese sull’argomento. Toccherà quindi ancora una volta alla magistratura decidere in tema di diritti civili, toccherà alla Consulta pronunciarsi sulla costituzionalità o meno del reato sul suicidio assistito, come richiesto dai giudici del tribunale del Milano che hanno sotto processo Marco Cappato, dell’Associazione Coscioni, accusato di aiuto al suicidio per aver portato in Svizzera Dj Fabo, dove il quarantenne tetraplegico è morto come aveva pubblicamente e ripetutamente chiesto.



Le posizioni all’interno del governo sono infatti diametralmente opposte anche su questo argomento. I Cinque stelle sono infatti per una legge che consenta la dolce morte a maggiorenni, malati terminali non psichiatrici e in ospedali pubblici, la Lega invece sembra voler cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti, il riconoscimento della libertà di scelta e di cura anche nel fine vita.

La proposta della Lega prevede infatti che sia impossibile per i malati rinunciare a nutrizione e idratazione, come invece previsto dalle Dat, dichiarazioni anticipate di trattamento approvate due anni fa per lasciare scritte le nostre volontà in materia di cure nel caso in cui non potessimo parlare.