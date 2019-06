Il presidente dell’associazione ‘Scienza e Vita’, che lavora a stretto contatto con la Cei, affronta il caso della ragazza olandese che ha scelto il suicidio assistito dopo aver subito, anni prima, uno stupro, analizzando gli stati depressivi: “Si tratta di un tema di sistema. In quelle legislazioni come l’Olanda in cui si era partiti da idea che davanti a patologie insopportabili si potesse in qualche modo aiutare a morire le persone, oggi ci ritroviamo davanti ad una prospettiva dilagante. Sono circa 7mila i casi in Olanda da quando il suicidio assistito è stato legalizzato: si tratta di una fetta significativa della popolazione”.

