La finale dell’Eurovision Song Contest 2019: il racconto dell’atto conclusivo della kermesse con protagonista il nostor Mahmood.

Tutto pronto per la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2019. In gara questa sera 26 paesi diversi, tanta musica e un solo nome che spicca su tutti per l’Italia: Mahmood. Il vincitore di Sanremo, con la sua Soldi, prova a conquistare il mondo dopo aver stupito tutti sul palco dell’Ariston.

Ecco il racconto dell’atto finale della competizione più emozionante del mondo della musica, in scena da Tel Aviv, in Israele. Ospite d’onore di questa sera… Madonna!

Eurovision Song Contest 2019: la finale

Prima dell’inizio, Mahmood riceve gli auguri di tanti protagonisti del mondo dello spettacolo: Roby Facchinetti, Elodie, Pippo Baudo e anche Mara Venier.

