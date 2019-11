Titolo: EuroUSC Italia ricerca laureato in discipline informatiche con interesse per il settore dell’aviazione (droni)



Azienda: EUROUSC ITALIA Societa a responsabilita limitata



Descrizione: : Il/la candidato/a ideale è un laureato in discipline informatiche (Ingegneria informatica, Informatica) con ottime doti relazionali… richiesto: Laureato Data di pubblicazione: 07/11/2019 Data scadenza: 27/11/2019…

Luogo: Roma