Scelte a sorpresa di Bertolini

– L’Italia femminile fa tre su tre. Prosegue con un’altra vittoria, anche se più faticosa del previsto, il cammino delle azzurre della ct Milena Bertolini verso Euro 2021. Nelle terza sfida delle qualificazioni alla competizione continentale Gama e compagne si impongono 2-0 in casa di Malta e si confermano a punteggio pieno in vetta al girone B.

Bertolini propone diverse novità di formazione con l’inserimento di Bergamaschi nel ruolo di terzino destro al posto di Guagni, e con Fusetti centrale al fianco di Gama. In mezzo spazio a Marinelli, mentre in avanti viene esclusa dalla formazione titolare Girelli, alla quale la ct preferisce Tarenzi per affiancare Giacinti. L’Italia prende subito in mano le redini del gioco, gestisce il possesso, ma non riesce a pungere sotto porta. Il primo tempo si chiude così a reti bianche.

Bartoli sblocca, Girelli chiude i conti

In avvio di ripresa l’Italia continua a dimostrarsi sterile negli ultimi metri. Tarenzi spreca una clamorosa occasione davanti alla porta e la sfida sembra davvero stregata per le azzurre. Per sbloccare la gara serve una magia di Girelli, entrata a inizio secondo tempo, che premia con un delizioso assist l’inserimento vincente di Bartoli. L’Italia continua ad attaccare, ma è necessario attendere il 91′ per la rete che mette fine all’incontro, quando viene concesso un rigore dopo un tocco di mano in area di Lipman. Dal dischetto Girelli non sbaglia: la ct Bertolini potrà preparare in tranquillità la prossima sfida contro la Bosnia, in programma martedì al Renzo Barbera di Palermo.



Malta-Italia 0-2 (0-0)

Malta (5-4-1): J. Xuereb; Sciberras (81′ Turner), S. Farrugia, Lipman, C. Zammit, Flask; B. Borg (70′ E. Xuereb), S. Zammit, Theuma (59′ Said) , Cuschieri; M. Farrugia. A disposizione: R. Borg, Misfud, Carabott, C. Xuereb, Turner. Ct: Gatt.

Italia (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Fusetti, Bartoli (83′ Guagni); Cernoia, Galli, Giugliano, Marinelli (45′ Girelli); Giacinti, Tarenzi (53′ Rosucci). A disposizione: Durante, Baldi, Boattin, Linari, Tucceri, Guagni, Serturini, Greggi, Glionna, Sabatino. Ct: Bertolini.

Reti: 67′ Bartoli, 91′ Girelli (r).