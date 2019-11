Roma ha “tutte le carte in regola” per ospitare gli Europei di nuoto del 2022. Lo dice la sindaca Virginia Raggi in occasione della visita nella Capitale della Len. Il presidente della Ligue europeenne de natation e della Federazione italiana nuoto, Paolo Barelli, ha guidato la delegazione (composta dal vice presidente Len Andrii Vlaskov, dal segretario generale David Sparkes e dal direttore esecutivo Gianni Minervini) in visita a Roma per l’ultimo esame della candidatura volta all’organizzazione della rassegna continentale delle discipline acquatiche nell’agosto del 2022, cui sono in lizza anche altre città europee.

